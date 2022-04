Ang 12-foot replica sa Baywalk ng Porac, Pampanga ay hango sa 30-foot na fighting machine na ginawa noon sa bayan para sa pelikulang "Robo Warriors" noong 1996. Courtesy: Porac Tourism Office.

PAMPANGA - Isang replika ng makasaysayang "Babo Robot" ang makikita ngayon sa Baywalk ng bayan ng Porac, Pampanga.

Ang replika ay 12-foot na robot na gawa sa kahoy, metal at resin.

Inihawig ito sa landmark sa lugar na naging tanyag noong 1996 dahil isa itong 30-foot fighting machine na ginawa para sa international movie na Robo Warriors na kinunan sa bayan ng Porac. Sa pelikula, ang higanteng robot ay nagmula sa kalawakan para ipagtanggol ang Earth mula sa mga alien attacker.

“Ginamit ito sa sci-fi movie na Robo Warriors, so after po itong ginamit sa film na Robo Warriors ay dinonate po ito sa LGU," sabi ni Porac Municipal Tourism Office Officer-in-Charge Gem Marimla.

Nakagawian na rin itong tawagin ng mga taga-Porac na “Babo Robot” bilang isang palatandaan sa gitna ng malawak na buhangin ng lahar na iniwan ng pagputok ng Mt. Pinatubo.

“Noong andun pa yung Babo Robot naging atraksyon po ito, at kinagigiliwan po ito ng mga kabataan lalo na po yung mga bata. Pagdaan po nila sa Mancatian sa may tulay ay natatanaw na po nila yung mala-higanteng robot," sabi ni Marimla.

Pero sa paglipas ng panahon, ang higanteng robot ay napunit at sinira ng iba hanggang sa tuluyan nang ito maubos at mawala.

“Since hindi naman siya nakadesign na tatagal, bigla na lang po siyang naglaho," sabi ni Marimla. "Yung iba kinalakal, yung iba nasira na po since wala naman po talagang nagmaintain at pagka-kaalam ko mahal din po ang maintenance ng ganung kalaking robot."

Nasa P190,000 ang halaga ng paggawa ng replika sa pangunguna ng mga local artists ng bayan na sina Carlo Gomez at Derek Anicete na tumagal ng tatlong buwan.

“Ito po ay nagsisimbolo ng katatagan ng bawat Poraqueño na despite po dun sa naging kahirapan na naranasan during Mount Pinatubo eruption ay may magandang naidulot ito sa aming mga kabalen, gaya po ng pagmimina ng buhangin na naging sentro po ng kabuhayan dito sa amin sa Porac," sabi ni Marimla.

- Ulat ni Gracie Rutao.