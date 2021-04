TINGNAN: Vlogger na si Toni Fowler, proud sa kaniyang pagpapakalbo

Galing mula sa Instagram ni Toni Fowler

Sinorpresa ng sikat na vlogger na si Toni Fowler ang kaniyang mga taga-hanga nang ipakita na hindi lamang siya basta nagpagupit para sa bago niya itsura.

Sa kaniyang Instagram account, may kumpiyansang ipinasilip ni Fowler ang kaniyang pagpapakalbo na ikinatuwa ng mga netizen.

“I am strong, i am beautiful, i am ENOUGH,” ani Folwer sa caption.

Umulan naman ng papuri ang nasabing post sa comment section kung saan marami ang humahanga sa ganda ni Fowler sa kaniyang bagong look.

“Sana all kahit kalbo maganda,” tugon ng isang netizen.

Sa kaniyang vlog, inamin nitong first time niyang magpapakalbo sa buong buhay niya.

Kilalang vlogger si Fowler na mayroon nang higit 5 milyong subscribers sa video-sharing platform.