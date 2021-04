Dimples Romana sumabak sa fitness group exercise

Screenshot mula sa vlog ni Dimples Romana

Nakahanap ng bagong pagkakaabalahan ang aktres na si Dimples Romana sa pagsisimula ng kaniyang fitness journey sa pamamagitan ng group exercise session.

Sa kaniyang inilabas na vlog, inamin ng beteranang artista na natagalan ang kaniyang pagsisimula sa group exercise dahil nahihiya umano ito.

Ngunit dahil sa mga nangyari mula noong nakaraang taon, mas lalo umanong naunawaan ni Romana ang kahalagahan ng malusog na pangangatawan.

"Since 2021 is telling us that we should live our life to the fullest, and make sure that we are healthy, that we boost our immune system and also we build up our resistance, especially maraming sakit ngayon, I'm going to dive in," ani Romana.

Hindi lamang mabawasan ng timbang target ng aktres na bumida sa seryeng “Kadenang Ginto” dahil nais din niyang magkaroon ng balanseng pamumuhay at maglabas ng mas maraming “happy hormones.”

Tinulungan si Romana ng kaniyang malapit na kaibigan at fitness instructor na si Eds Sobrevinas na nagsabing pang pamilya ang group exercise at swak para sa stay-at-home setup ngayong may pandemya.

"Ang maganda kasi sa group exercise, it's good for beginners, it's driven by music so nakaka-motivate siya. Hindi mo nararamdaman yung pagod," pahayag ni Sobrevinas.

Sang-ayon naman dito si Romana na sinabing nasisiguro sa group exercise na lahat ng miyembro ng pamilya ay nagiging malakas.

"As you know the strength of one person can tell kung gaano rin ka strong ang buong pamilya niyo dahil pag may isang nagkasakit hawa-hawa yan,” saad ng aktres.

Nang magsimula na ang session, inakala ni Romana na workout routine na ang mga ginagawang warm up exercises at drills.

"Akala ko tapos na tayo, hindi pa pala!" natatawang ani Romana.

Hinikayat din niya ang publiko na mag-workout din kahit nasa bahay lamang. Payo rin niya, maging abala sa mga gawaing nakakabuti sa kalusugan.

