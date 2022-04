Pari sa Sorsogon, kabilang sa mga pumasa sa 2022 Bar exam

"I always have to finish what I have started. This is not for me, this is for the diocese, this is for the church."



Ito ang naging motibasyon ng 44 anyos na si Rev. Fr. Roger Joseph Buenaobra Erestain, Jr. ng Diocese of Sorsogon para sumubok sa Bar exam sa ikalawang pagkakataon.

Isa si Fr. Erestain sa mahigit 8,000 pumasa sa 2022 Bar exam. Nagsasagawa umano siya ng Visita Iglesia nang malaman niya ang resulta nito.

"Pagdating namin sa ika-limang church, tumatakbo yung isang pari na kasama ko papunta sa akin at sinasabihan ako na pumasa ako. May messenger call na rin sa akin yung group chat ng family and nagbalita na pumasa ako. So, dun na ako naging emotional and nakita ko na rin yung mama ko na umiiyak. Napaluha ako because of the sense of gratitude and relief. Hindi ko rin kasi expected na papasa ako kasi napakaiksi lang nung review ko, for 2 months lang kasi nagkaroon ng delay sa approval ng application ko to take the bar exam," ani Fr. Erestain na 17 taon nang pari.

Nagtapos ng abogasya sa Aemilianum College Inc. sa Sorsogon City si Fr. Erestain at pinalad na maging cum laude noong 2019.

Kaya aminadong labis umano siyang nalungkot at nasaktan nang hindi pumasa sa Bar exam sa unang pagkakataon.

"I was a little bit embarrassed kasi mataas din yung expectation sa'kin. I did my best during the exam but it wasn't given by God. Ginawa ko ang lahat considering all the sacrifices that I did, but still hindi binigay sa akin. But I just accepted and prayed for it. I humbled myself and moved on," ani Fr. Erestain.

Ang pinuno ng kanilang diocese na si Bishop Arturo Bastes ang mismong nag-udyok sa kanya para mag-aral ng abogasya para mas makatulong umano sa mga isyung legal ng kanilang diocese at mga simbahan.

"I am already a canon lawyer ng diocese, so hiningi ng bishop ko na mag-aral din ako ng civil law para mas makatulong sa diocese. So, hindi ko talaga pinangarap na maging abogado. Kasi para sa akin, yung pagpapari talaga ang pangarap ko kahit nung bata pa ako. Nagkataon lang na parte ng trabaho ko as canon lawyer ng simbahan yung pag handle ng mga legal issue at cases ng diocese kaya minabuti ng obispo na mag-aral ako ng civil law. Usually kasi kumukuha kami ng lawyers sa labas. Kasi there are legal issues like sexual abuses perpetuated by priests, so how do you balance that. So mas maganda siguro na kung ang magandle ng case is somebody who is in the inside. Not that kailangan pagtakpan yung nga issue but to really uphold justice," ani Fr. Erestain.

Mensahe ni Fr. Erestain sa mga nabigo sa unang pagsubok na huwag mawawalan ng pag-asa.

"Don't give up the fight. Trust in His wisdom. If para sa'yo yan, ibibigay yan sa'yo. Huwag ka lang bibitaw kasi pag bumitaw ka na, wala na, hindi mo talaga makukuha yan. Keep the faith and do your part."

- ulat ni Karren Canon