Yumao ang mga magulang ni Charito Malicad bago siya naging ganap na abogado. Mga larawan mula kay Malicad

LAOAG CITY — “Prove them wrong.” Ito ang naging sandata ni Charito Malicad na magpursige kahit ilang beses na siyang nabigo sa Bar exams.

Imbes na mawalan ng pag-asa, ginamit niya ang mga negatibong komento para mapagtagumpayan ang pagiging abogado.

Sa ika-anim na beses nitong pagsubok, dito na pumasa si Charito.

“The feeling is overwhelming. All the sacrifices have paid off,” sabi ni Charito.

Masaya na may halong lungkot umano at tagumpay, dahil yumao na ang kanyang mga magulang bago siya naging isang ganap na abogado.

“I was inspired by the ‘push’ of my late parents who had been alive during my past 5 takes. This is my 6th take, and they could not physically witness my victory. I was inspired to make good of their dream for me,” dagdag niya.

Mensahe niya sa mga nangangarap pumasa sa Bar exams: “To all aspiring lawyers, keep the focus, be determined and always pray. My failures in my past 5 takes did not hinder me to reach for my dream.”

Si Charito ay city information officer sa lungsod ng Laoag.