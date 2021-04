Kuwento ng pagtulong sa pagbili ng gamot ng lola sa Bulacan, hinangaan ng mga netizens

Larawan mula kay Mandy Viray

MAYNILA — Humanga ang mga netizens sa pagtulong ng isang lalaki sa matandang babaeng bumibili ng gamot sa botika sa Malolos, Bulacan nitong Biyernes.



Kwento ni Mandy Viray sa kanyang Facebook post, habang naghihintay ay narinig niyang sinabi ng pharmacist na umabot sa P1,100 ang presyo ng mga gamot, pero ang dalang pera ng matandang babae ay P200 lamang.

Noong una, gusto na lang sana ng matandang babae na bumili ng tag i-isang piraso. Pero may isang lalaking nagboluntaryong bayaran ang kulang na halaga.

Ayon kay Viray, kita ang saya sa mukha ng matandang babae at todo rin ang pasasalamat.

Hindi man niya naitanong ang pangalan ng matandang babae at ng tumulong na lalaki, tumatak naman sa kanya ang mga salitang binitawan ng huli: "Nay, di sakin galing yan, sa Diyos yan galing. Sa Diyos po tayo magpasalamat."

Ani Viray, inilabas niya sa social media ang kuwento para magbigay inspirasyon sa gitna ng pandemya - na sa pagtutulungan ng bawat isa, mararamdaman ng bawat isa ang gabay ng Panginoon.

"He provides. Random act of kindness is what this world needs to be a better place to live in. Hindi kailangan maging mayaman para gumawa ng mabuti.”

Sa ngayon, mayroong 264,000 reactions at 138,000 shares ang Facebook post ni Viray.

