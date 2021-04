Volunteer priests maaaring kontakin para kausapin ang COVID-19 patients

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sa gitna ng pandemya, maraming pasyenteng tinamaan ng COVID-19 ang umaasa hindi lang sa gamutang-medikal, kundi pati sa pananalig sa Diyos para maitawid sila sa pagsubok.

Pero dahil delikado pa rin ang pisikal na interaksyon dahil sa tindi ng virus, naisip ng isang grupo ng mga pari na magtatag ng anila'y mala-call center na linya para sa "e-pray."

Sa pamamagitan ng e-pray, tinatawagan ng mga volunteer priests ang COVID-19 patients para sa spiritual healing ng mga ito.

"Itong e-pray ay isang paraan gamit ang teknolohiya para ma-reach ng tao ang mga pari, at kaming mga pari ma-reach namin ang COVID patients kasi alam nyo na kahit anong pakiusap ng pamilya di kami pinapapapasok sa wards lalo sa ICU," ani Rev. Fr. Luciano Felloni, social communications director ng Diocese of Novaliches.

Sabi ni Felloni, nagbibigay sila ng blessing o basbas sa mga pasyente, lalo't napansin nila na bukod sa virus ay takot ang kalaban ng mga nahawahan ng sakit.

"Malaking ginhawa sa kanla na pari mismo ang tumawag. Many people are very touched . . . Ang kalaban ay hindi COVID kundi takot, anxiety, panic attack. Nahirapan kang huminga [dahil sa COVID-19] tapos kapag may panic atack lalong lumalala so prayer helps in this aspect, kumalma sila at nagkaroon ng kapayapaan," ani Felloni.

Dagdag pa niya, kapansin-pansin aniya na ang tinatawagan niya ngayon ay hindi na indibidwal kundi pami-pamilya na.

"Every call is usually a group of people. Compared with the first ECQ, you can see na talagang parang 'yung new variant mas aggressive," kuwento ni Felloni.

Tawag sa cellphone, Messenger app, o video call ang serbisyong alay ng 65 volunteer priests.

Maaaring kontaking ang grupo nila Felloni sa mga sumusunod na Facebook accounts:

Maaari ring i-text ang numerong 0995-041-7199 at ilagay ang pangalan ng pasyente at numero at Messenger account nito na tatawagan ng pari.

"Don't let any COVID-19 patients face it alone, let us bring God to them," sabi ni Felloni.