Miss U bets nagkakampanya para sa online voting; ilang kandidata nagbahagi ng naranasan sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagsimula na ang kampanya ng mga kandidata para sa online voting ng Miss Universe 2020, kabilang na ang pambato ng Pilipinas na si Rabiya Mateo.

Magaganap ang beauty pageant sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya na tumama rin sa ilang kandidata ng contest.

Suot ang kaniyang sizzling hot at sexy 2-piece bikini, hinikayat ni Mateo sa kaniyang video ang pageant fans na bumoto para sa kaniya.

Maaaring i-download ang Miss Universe app at piliin ang kandidatang gustong iboto. Libre ang unang boto, at may bayad na ang mga susunod na boto.

Puwede ring bumoto via Lazada app ang mga taga-Pilipinas.

Pero sa kabila ng excitement, ilang kandidata ang nagpositibo sa COVID-19, limang linggo bago ang kompetisyon.

Sa kanyang Instagram account, ikinuwento ni Miss Universe Argentina Alina Akselrad na sa kabila ng kanyang pag-iingat, nahawaan pa rin siya ng virus matapoas magpunta ng supermarket.

Gaya ni Akselrad, nagpositibo rin sa virus si Miss Universe India Adline Castelino. Ibinahagi niya sa kanyang social media followers na nakaramdam siya ng mild symptoms, agad na nag-quarantine at patuloy na nagpapagaling.

Hinikayat niya ang mga nakasalamuha na magpa-test.

Ito rin ang payo ni Miss Universe Malaysia Francisca Luhong matapos mapagtagumpayan ang virus noong Enero.

Sa Mayo gaganapin ang coronation ng pageant sa Florida, USA.



—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News