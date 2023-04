TINGNAN: Women-inspired Pinoy films itinampok sa Paris

PARIS - Bilang pagdiriwang ng National Women’s Month kamakailan; inihandog ng Philippine Embassy sa Paris at Film Development Council of the Philippines (FDCP) ang free film showing ng women-inspired Filipino films sa Cine Filipina event.

Photo courtesy of PE Paris and FDCP

Itinampok ang award-winning films na “Sonata” ni Peque Gallaga at Lore Reyes, at “Ano ang Kulay ng mga Nakalimutang Pangarap?” ni Jose Javier Reyes. Dinaluhan ang film showing ni PH Ambassador to France Junever Mahilum-West at DCM Eric Gerardo Tamayo, kasama ng ilang FilCom leaders at members.

Image courtesy of PE Paris and FDCP

Image courtesy of PE Paris and FDCP

Ipinalabas ang mga pelikula sa dalawang magkasunod na Biyernes nitong Marso.

