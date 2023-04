ICMYI: Mga obra ng Pinay artists bumida sa Paris art fair

PARIS - Bumida ang mga obra ng ilang Pinoy artists sa Salon International d’Art Contemporain sa Art Shopping Paris fair na ginanap sa Carrousel du Louvre kamakailan.

Itinampok ang art works ni Philippine Ambassador to France H.E. Junever Mahilum-West, at mga Pinay artist na sina Margo Babilonia-Calderero at Marites Van Vianen.

Unang pagkakataong i-exhibit ni Amb. Mahilum-West ang kanyang mga obra sa Paris, hangad daw niya na mas makilala pa ang Philippine visual arts sa world art capital.

Kasama din sa Buon Art Space ang mga obra ng kaniyang asawang si John West, na isa ring artist at regular exhibitor sa art fairs.

