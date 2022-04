Photo by Jan Pagz of Soulful Studio via Carlo Abaquita/Facebook

MANILA — “Spread love and not hate.”

Iyan ang mensahe ng Halalan 2022-inspired pre-nuptial photo shoot ng isang magkasintahan sa Cebu na viral na ngayon sa social media.

Makikita sa mga larawan nina Divine Grace Abella, 30, at ng kanyang nobyong si Enrique Mosqueda Jr., 33, na masayang kasama ang isa’t isa kahit magkaiba sila ng sinusuportahang kandidato sa pagkapangulo.

Isang proud “Kakampink” o tagasuporta ni Vice President Leni Robredo si Abella, habang si Mosqueda naman ay sumusuporta kay dating Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa isang larawan pa nila, kasama pa nila ang kanilang dalawang anak na may suot na t-shirt nina Robredo at ng running mate ni Marcos Jr. na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Di raw inaasahan ng magkasintahan na mapapansin ng mga netizen ang kanilang mga larawan.

Anila, gusto lang nilang ipakita na puwede pa ring magkasundo ang mga magkapamilya at magkaibigan kahit iba’t iba ang mga napupusuang kandidato.

Napansin daw kasi nila na mainit na ang bangayan ng mga tagasuporta nina Marcos Jr. at Robredo ngayong panahon ng kampanya, lalo na sa social media.

Ideya raw ng wedding planner nilang si Carlo Abaquita na gawing tema ng kanilang photo shoot ang Halalan 2022. Masaya rin naman nilang tinanggap ang mungkahi dahil napapanahon ito.

Ayon kay Abella, hindi rin daw talaga nila maiwasang magdiskusyon at mag-debate ng kanyang nobyo tungkol sa halalan.

Pero ang sikreto raw nila, “open communication” at pakikinig at pag-unawa sa punto ng isa’t isa.

“We don’t discredit each other’s presidentiables that we set for our candidates. Whoever wins, we both agreed to support the incoming president. For now, we just stick to our bets,” ani Mosqueda.

Nilinaw din ng magkasintahan na hindi nila ineendorso ang kani-kanilang mga kandidato sa kanilang photo shoot.

Ang gusto lang daw nila, ipakita na posible pa rin maging masaya at mapayapa sa kabila ng pagkakaiba ng mga pananaw sa pulitika.

Ayon naman kay Abaquita, “family first” ang isa pang mensahe ng photo shoot nina Mosqueda at Abella.

Dagdag pa niya, nakatakdang ikasal ang magkasintahan ngayong Abril 18.

Sina Marcos Jr. at Robredo pa rin ang mga nangungunang kandidato sa pagkapangulo ngayong halalan, ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Marso.

