Ilang taga-Navotas na nasa ECQ, dinalhan ng food packs

Mula nang ipatulad ulit ang enhanced community quarantine (ECQ), mas lalong nahirapan si Marites Infante na pagkasyahin ang maliit na sahod ng anak niyang construction worker, na tanging naghahanpabuhay sa kanila.

"Kahit hindi minimum, pinapasukan niya... kaysa walang kikitain," ani Infante, na may 7 iba pang kasama sa bahay sa Barangay San Roque, Navotas City.

Ang kapitbahay naman ni Infante na si Narita Avila, may maliit sanang tindahan pero dahil mahina ang benta, nagagamit na nilang konsumo ang paninda.

Nasa higit 100 ang kaso ng COVID-19 sa Barangay San Roque.

Puno na ang mga isolation facility kaya ang iba ay sa quarantine facility sa Tarlac dinadala o kaya'y naka-home quarantine.

Dasal ang tanging pinanghahawakan ngayon ng residenteng si Teresita Begenia, na may 4 na apo at isang person with disability na inaalagaan.

Nagkakasya sila sa isang maliit na espasyo ng kanilang bahay at natatakot na mabilis na magkahawahan ng COVID-19.

"'Wag naman sana, kasi sa hirap ng buhay ngayon, sa gamot," ani Begenia.

Para bawasan ang alalahanin ng mga taga-Barangay San Roque, nagdala ang ABS-CBN sa kanila ng food packs sa pamamagitan ng Pantawid ng Pag-ibig: Pilipino Para Sa Pilipino.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News