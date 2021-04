Bonding ng pamilya ni Andi Eigenmann sa Siargao, kinaaliwan ng mga netizen

Galing sa Instagram ni Andi Eigenmann

Siniguro ni Andi Eigenmann na espesyal ang magiging huling araw ng panganay na anak na si Ellie sa Siargao matapos ang kanilang “fun day” bilang pamilya.

Sa bagong vlog na inilabas nina Eigenmann, sinabi ng aktres na nakatakdang pumunta sa Maynila si Ellie upang magbakasyon kasama ang ama na si Jake Ejercito kaya naman naisip nilang magkaroon ng activity bago ang pag-alis ng anak.

Makikita sa vlog na abala si Ellie at kapatid nitong si Lilo habang lumalangoy sa swimming pool habang si Andi naman ay karga-karga ang bunsong anak sa asawang si Philmar Alipayo na si Koa.

Ibinahagi rin ng aktres na siya mismo ang nagtuturo sa mga anak lumangoy ngunit titigil muna sila dahil sa bakasyon ng panganay na anak.

“We’re not yet done. We’re just on a break. Now I’m Lilo’s [swimming teacher] too,” ani Eigenmann.

Matatandaang nitong Marso, sinundo ni Ejercito ang anak sa Siargao kung saan ibinahagi pa niya na nagsilbing tour guide si Ellie dahil unang beses niyang makabisita sa isla.

Ikinatuwa ng maraming netizen ang “genuine” na bonding ng buong pamilya na masaya ang naging pamumuhay sa isla.

Ayon sa mga manonood, nararamdaman nila ang pagmamahal at saya sa video na inilabas sa YouTube channel nina Eigenmann na pinangalanang “Happy Islanders.”

Nagpasalamat din ang mag-asawa sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila sa video-sharing app lalo pa’t pumalo na sila higit dalawang milyong subscribers.

“We’re reviewing the video of our last day with Ellie. Obviously nasa Manila na siya ngayon. Now, Happy Easter, kami na lang here but we want to take this opportunity to thank you for all the love,” saad ng aktres.

Related video:

Watch more in iWantTFC