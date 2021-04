Facebook group nagbibigay suporta sa mga positibo sa COVID-19

Isang support group ang binuo sa Facebook para makapagbigay ng suporta sa mga nag-positibo sa COVID-19 at mga pamilya nito.

Sa grupong “Coronavirus Survivors PH – COVID 19 Survivors PH”, nagpapalitan ng mga karanasan ang mga miymebro.

Ayon kay Sherwin Ramos, isa sa nagtatag ng grupo, paraan nila ito para magabayan at mabigyan ng inspirasyon ang mga tinamaan ng sakit.

“It’s a community of mga survivor na nagtutulungan, kung ano mga experiences nila, paano nila na-surpass,” ani Ramos sa panayam ng ABS-CBN News.

“’Yong iba, eventually parang tinatawag nila na ga-graduate, pino-post nila ‘yong results nila na nag-negative na sila after how many weeks or months,” dagdag niya.

Sa ngayon, may higit 5,000 miyembro na ang grupo.

Umaasa si Ramos na sa munting paraan ay mabigyan ng pag-asa ang mga kapuwa nagpositibo sa COVID-19.

“Don’t get discouraged kung kayo ay nag-positive,” mensahe niya. “Malaking tulong ‘yong group sa mga survivors, especially sa mga naka-quarantine mag-isa.”

Para kay Dr. Kenneth Gacula, isa ring COVID-19 survivor, mahirap ang pagdadaanan kapag nagkasakit, pero dapat lumaban.

“If you are a faithful person, pray and of course ask for help. That’s the best thing that I could really say,” ani Gacula.

“Of course, in isolation, we are alone. But with the help of other people, cheering for you, believing in you, tiwala lang talaga na kakayanin mo siya until the very end,” aniya.

Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, hinimok din ng simbahan ang publiko na kumapit at magtiwala sa pananampalataya.

“Huwag tayong sumuko, lumaban tayo, dahil naniniwala tayo na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. At anumang laban, basta sama sama, kinakaya. At siyempre, huwag kalimutan ang Diyos,” sabi ni Fr. Gaudencio Carandang Jr., parish priest ng St. John Bosco Parish sa Maynila.

Umabot nitong Sabado sa 784,043 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 165,715 ang active cases o may sakit pa rin.

