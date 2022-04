Contributed photos.

Tampok ang iba't ibang obra gawa ng ilang internationally at locally known artists sa Bicol sa isang exhibit sa Tabaco City, Albay na pinamagatang Exposition D’ Avril.

Mga paintings at eskultura ang tampok sa nasabing exhibit kung saan makikita ang mga obra gaya ng mixed media artworks at abstract paintings.

May artist na ipinakita ang kaniyang mixed media art mula sa iba’t ibang materyales na tinawag niyang “Life is a Battle”.

“Ang title nito ay ‘Life is a Battle’ dahil tumutukoy ito sa buhay ng tao, pakikipaglaban sa kahit anong pagsubok, patuloy na lumalaban para maipagpatuloy ang buhay. Kaya lahat ng obra ko ay tumutukoy sa kung anong pinagdaraanan ko sa buhay,” ani Anderson Coralde.

Si Victor Cris Silva, tubong Tabaco City at naka-base na sa Norway, ay natutuwa naman na mapabilang sa mga Bicol artist ng nasabing art exhibit. Ayon sa kaniya, ang exhibit ay nagpapakita ng pinagsamang pagsisikap ng mga Bicolano artists.

“I came here to join the exhibition of Bicolano artists. I came from Norway. Also we have some shows there but I’m very happy to be with Bicolano artists. So this exhibit showcases joined efforts of some sculptors, some realists and figurative pieces and some realism,” ani Silva.

Nagtanghal sa formal opening ng nasabing art exhibit ang up-and-coming music artist na si Dwta, singer-songwriter na tubong Tiwi, Albay.

Hinihikayat ng grupo ang publiko na bisitahin at suportahan ang kanilang mga obra.

Matatagpuan sa Tabaco City Hall ang exhibit na tatagal hanggang sa Abril 30.

— Ulat ni Karren Canon

