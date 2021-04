Hindi lang dasal ang inaatupag: Bakit pinili ng isang madre na ipaglaban ang mga maralita?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na pinatutunayan ng isang madre na hindi totoo ang mga paratang na dapat dasal lang ang inaatupag ng mga relihiyoso, dahil malaki ang naitutulong nila sa mga nangangailangan.

Ayon kay Sr. Mary John Mananzan, na kilala bilang isa sa mga tanyag na mga nakikipaglaban para sa mga karapatang pantao, "nonsense" at "stupid" ang nagsasabing hindi dapat nakikibaka ang mga madre.

"That's nonsense. That’s stupid. Alam mo ang aming Benedictine motto is 'Ora et labora', 'Pray and work… Yung labora na work, it means everything else you do in action,” aniya.

Ilan sa mga ipinaglalaban ni Mananzan ang mga karapatang pantao, partikular na sa mga mararalitang sektor gaya ng mga manggagawa.

Sa programang “Winner Sa Life,” ng Teleradyo, ibinahagi ni Mananzan na nagsimula niyang ipaglaban ang mga manggagawa sa gitna ng Batas Militar noong panahon ng dating pangulo at diktador na Ferdinand Marcos.

Kasama si Mananzan sa sumuporta sa ang mga manggagawa sa isang distillery sa La Tondeña na nagprotesta - bagay na binansagan niyang "baptism of fire" sa paghulma ng kaniyang mga adbokasiya.

"Pumasok [ang METROCOM] sa pabrika at pinagpupupok ang mga manggagaawa. Duguan sila lahat kaya nung lumabas ang first bus hindi sila nakaaupo, puro sila duguan that is my first,” ani Mananzan, na tumatayong chair emerita ng Gabriela.

Nangalampag ang mga manggagawa na bigyan sila ng sapat na sahod. Sa kilos-protesta aniya nahulma ang kaniyang pananaw na mangalampag at ipaglaban ang mga maralita.

“Ang aming ano kasi kami magmula noong 19-whatever mayroon na kaming iniisip kasi noong 1970 sabi nga, mayroong letter sa Rome na sabi nila ganoon. You know at this point, action for justice and transformation of the word is an essential element of preaching the gospel,” ani Mananzan.

“Ibig sabihin, gospel ka nang gospel pero hindi ka nagwowork for justice and transformation of society hindi ka nagppreach ng gospel. Ibig sabihin nito kung nagpi-preach ka, kasama yun ang pakikiisa at pakiki-solidarity ng mga inaapi,” dagdag niya.

Naantig din ang puso ni Mananzan sa mga manggagawa, sa pagkakataong sila rin ay tinulungan ng mga ito at binigyan ng pangkain.

"I was so impressed from that on naintindihan ko yung sa Bible... yung isang widow na nagbigay ng isang kusing. I really understood kasi iyong manggawa na walang suweldo nagbigay ng kakaunti," ani Mananzan.

Kasama ni Mananzan sa pakikibaka ang ilan mga kapwa-madre sa St. Scholastica's college. Namuno rin siya sa paaralan nang ilang taon.

“We have what we call education for justice. Ang mga estudyante namin dapat marunong mag-analyze ng kung ano ang nangyayari at dapat manindigan for justice and human rights and for the good of the people,” ani Mananzan.

Ani Mananzan, gagawin niya ang kaniyang panata na ipaglaban ang mga maralita "hanggang mamatay."

May dala rin siyang mensahe sa kaniyang manonood.

“The most important thing is to be present now,” aniya.