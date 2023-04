Kim Molina kinilig sa pagbisita ni Regine Velasquez sa 'Zsazsa Zaturnnah' musical

Mga larawan mula sa Twitter account ni Kim Molina.

MAYNILA — Kinilig ang aktres na si Kim Molina sa pagbisita ni Regine Velasquez sa production ng "Zsazsa Zaturnnah" musical nitong Sabado.

WAAAHHH ETO NA NGAAA!!! So bale may hindi nakatiis kanina sa curtain call 😂 Ang superhero niyong fangirl 😂 NANOOD SIYAAA! Thank you ate @reginevalcasid!!! Love you always! 🥹💖🫶 #ZsazsaZaturnnahTheMusical #ZsazsaZaturnnah2023 pic.twitter.com/63HWykSrYh — Kim Molina ✨ (@kimsmolina) April 1, 2023

Sa isang video sa Twitter, hindi napigilan ni Molina na maiyak sa curtain call nang masilayan ang singer.

Nang matapos na ang show, agad naman siyang pumunta kay Velasquez para magpa-picture.

"WAAAHHH ETO NA NGAAA!!! So bale may hindi nakatiis kanina sa curtain call ... Ang superhero niyong fangirl ... NANOOD SIYAAA! Thank you ate @reginevalcasid !!! Love you always!" ani Molina.

Ang bagong staging ng "Zsazsa Zaturnnah" ay dinaos sa Doreen Fernandez Black Box Theater ng Areté sa Ateneo de Manila University.

Ang "Zsazsa Zaturnnah" ay batay sa graphic novel ni Carlo Vergara sa awit at musika ni Vincent A. De Jesus. Ang superhero ay unang lumabas sa graphic novel ni Vergara sa "Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah" noong 2002.

Ginawa itong musical ng Tanghalang Pilipino noong 2005 at naging pelikula na pinagbibidahan nina BeBe Gandanghari, Pops Fernandez at Zsa Zsa Padilla.

