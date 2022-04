Tampok ngayon sa paanan ng Bundok Banahaw ang "Mt. Banahaw Viewdeck and Cabin" na sakto rin para sa mga nais magpalamig ngayong tag-init. Courtesy: QBE Channel

Sa paanan ng Mt. Banahaw sa Barangay Mamala, bayan ng Sariaya, Quezon matatagpuan ang dinarayong viewdeck at cabin na isang agri-tourism farm.

Malawak ang taniman ng iba ibang gulay sa "Mt. Banahaw Viewdeck and Cabin", gaya ng mga lettuce at repolyo.

Saktong-sakto rin ang klima para sa mga nais magpalamig ngayong tag-init.

Patok na rin ito sa mga vlogger.

Puwede ring mag-vegetable picking na puwedeng ipaluto at puwede ring mamitas ng wild raspberry o sampinit na tumutubo lamang sa tabi-tabi.

Instagrammable din ang isang malaking puno at patok ang masarap na Banahaw coffee.

Mamamangha rin ang mga namamasyal sa farm dahil tanaw na tanaw ang iba ibang bayang at lungsod sa Quezon gaya ng Sariaya, Pagbilao, Lucena, at Tayabas.

Kita rin ang kalapit na probinsiya ng Batangas. Nagniningning din ang tanawin mula sa mga ilaw ng iba ibang bayan.

Ayon sa may-ari, sinimulan ang pag-develop sa lugar ngayong panahon ng COVID-19 pandemic para lamang sa kanilang pamilya.

“Dito kasi sa Sariaya mayroon kaming tatlong K: Karagatan, kapatagan, kabundukan. This place is an exploration of tourism in Sariaya, the kabundukan part. At ang kagandahan dito kitang-kita mo at overlooking. Makikita mo ang Tayabas Bay at ang different towns in Quezon," ani Rodrigo Abenes, co-owner ng Mt. Banahaw View Deck and Cabin.

Kung mahilig sa nature, adventure, at farm life, maaaring isama sa listahan ang "Mount View Deck and Cabin" sa susunod na pamamasyal.

– Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News