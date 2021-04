Senakulo isinapelikula ng mga kabataan sa Caloocan

Larawan mula sa St. Gabriel the Archangel Parish - Diocese of Kalookan.

Ipapalabas ang pelikula ng buhay, pagdurusa, at kamatayan ni Hesus sa Biyernes na paraan ng ilang mga kabataan sa St. Gabriel the Archangel Parish, Diocese of Kalookan para gunitain ang Semana Santa.

Ayon sa Bayan Patroller na si Bro. Arvin de Jesus, punong-abala sa proyekto, kahit nakapailalim ulit sa enhanced community quarantine ang buong Metro Manila at mga katabing probinsiya, nagagalak siya na mayroon pa ring porma ng pagsasadula ng Senakulo.

Kwento ni de Jesus, minabuti na umano ng kanilang diocese na mag-shoot ng pelikula noong Enero.

Aniya, sa Barangay Ayala sa bayan ng Magalang, Pampanga, ginawa ang pelikula dahil bukod sa mala-gubat na anyo ng lugar na sakto sa tema ng Senakulo ay mababa rin umano ang bilang ng naitalang positibo sa coronavirus disease (COVID-19) sa probinsya.

Aabot sa 35 na mga sakristan at mga social media volunteers ng kanilang diocese na may edad 18 hanggang 27 ang mga gumanap sa Senakulo, ani de Jesus.

“Nakakatuwa dahil nakagawa ng paraan ang kabataan para tuloy-tuloy ang pagpapakilala kay Hesukristo sa pamamagitan ng social media. Mga kabataan ang gumanap para makapag-attract ng mga kabataan sa simbahan. First line of defense natin sila,” aniya.

Ang Senakulo ay mapapanood sa Facebook page ng St. Gabriel the Anchangel Parish, Diocese of Kalookan, alas-8 ng gabi sa Biyernes Santo.

