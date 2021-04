K-drama series na 'Crash Landing On You,' gagawing musical

Hindi pa natatapos ang kuwento nina Captain Ri Jeong Hyeok at Yoon Se Ri dahil napaulat na magbabalik bilang isang musical ang pumatok na Korean drama series na “Crash Landing On You.”

Sa ulat ng Soompi.com, inanunsyo umano ng kompanyang Pop Music ang pagkakaroon ng musical adaptation ng serye na pinagbibidahan nina Hyun Bin at Son Ye Jin sa 2022.

May ilang sources na rin ang nagsabi na mapapanood ang adaptation sa Seoul, South Korea sa kalagitnaan ng susunod na taon.

Pumirma na rin umano ang Pop Music at T2N Media para sa global publication rights sa Studio Dragon.

“We concluded the deal for publication rights with Studio Dragon, and we plan to start choosing the main staff and begin casting. We will do our best to create a good project. In particular, since it’s a project in which the fame of the source IP (intellectual property) is very large, we’ve already received inquiries from many actors and foreign production companies,” ani Pop Music’s CEO Kim Jin Seok base sa ulat ng Soompi.

Tinangkilik ng maraming K-drama fans sa mundo ang “Crash Landing On You” na kuwento ng isang businesswoman mula South Korea na napadpad sa North Korea nang bumagsak habang nagpa-paragliding. Natagpuan siya roon ng isang military officer ng North Korea.

Matatandaan ding sinorpresa ng parehong Korean stars ang mga fans ng amining sa pagsisimula ng 2021 na dating na silang dalawa sa totoong buhay.

