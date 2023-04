What Marcos Jr. does every day as Philippine President

MANILA — President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday gave the public a peek into his life as head of the Philippines after a child supposedly sent him an email asking what he does every day.

Marcos Jr. said that he usually skips breakfast even if he starts his day at 6 in the morning.

“Talagang ang unang ginagawa ko ay tinitingnan ko ang telepono ko: ano ang bagong message, may nangyari na kailangan bigyan ng atensyon para makita lahat kung anong kailangan gawin sa araw na yun,” the President said.

“Kadalasan ako ay nagfa-fast. Hindi ako kumakain ng almusal. Pagkatapos ko kumain ng gabi, hindi ako kumakain hanggang lunch time na,” he said.

“Nasanay na rin ako sa ganyang routine at aking palagay ay nakakatulong yan sa pampatibay ng katawan,” he added.

At work, the President said he either heads meetings, administers oaths of office, or deals with paperwork.

“Tinitingnan namin yung mga accomplishment reports, mga performance audit para makita kung talagang tumatakbo yung ating mga binigay na instruction, kung talagang tumatakbo yung proyekto, mga programang ating sinimulan,” he said.

“Kung nagkakaproblema, ano yung problemang iyon para maayos natin?”

Each day Marcos Jr. said he needs to sign between 50 and 100 documents.

“Hindi yun ang pinakamabigat doon dahil ang iba nangangailangan ng desisyon kaya kailangan pag-aralan.

“Ganiyan kakapal yung folder, kailangan basahin mo lahat para malaman mo lahat at pag-isipan ng mabuti bago pagdesisyunan,” he said.

“Mahilig naman tayo magbasa kaya palagay ko ito ay isa sa mga bagay na mas mabilis kong nagagawa,” he said.

A chunk of a President’s time goes to meeting diplomats and welcoming them in Malacañang, Marcos Jr. said.

“Dahil global na nga ang mundo, nagiging mahalaga na matibay ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan na bansa,” he said.

There also needs to be a separate time to record video messages which the Palace would send to events which the President cannot physically attend, he said.

“Sa isang araw, ang aming tanggapan ay nakakakuha ng mahigit na 30 event invitation. Kahit gusto kong paunlakan ang lahat ng imbitasyon ay talagang hindi maaari. Kahit yan lang ang gagawin ko ay talagang hindi ko na mapupuntahan lahat,” he said.

“Tinitiyak ko na may tinatabing oras para makapag-shoot ng mga video na ito bilang pagpapahalaga sa kanilang mga programa,” he said.

There are also instances when the President has to attend functions outside of Malacañang, particularly to check projects, meet troops and accept invitations, he said.

“Yung Kadiwa dahil sinisimulan pa lang natin, talagang tinututkan ko na para dumami yan at maramdaman ng marami sa ating mga kababayan na may pagkakataon na bumili ng mga bilihin na hindi kasing mahal kaysa doon sa palengke,” he said.

Visits to military camps and soldiers are also important, the Commander-in-Chief said.

“‘Yung mga nasa area na talagang marami ang trabaho, tinitingnan natin na nasa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan,” he said.

Marcos Jr. said among his fondest memories during his visit to a military facility was when he rode and tried out one of the Philippine Air Force’s fighter jets.

“Sa palagay ko napakasuwerte ko kasi lahat ng mga maliliit na nakapanood ng Top Gun ay naiisip nila na sana sila din. Ganoon din naman tayo,” he said, smiling at the memory.

“Suwerte pa rin ang pagiging Pangulo. Nagagawa mo yung mga ganiyang klaseng bagay na napapaginipan mo lang noon,” he said.

While the Philippine President’s official residence is just a 2-minute boat ride away from Malacañang, Marcos Jr. said his schedule remains jam-packed, leaving him little personal time even on weekends.

“Kadalasan yung Sabado ko ay napupuno pa rin ng mga appointment, ng mga meeting na ako na ang nagseset,” he said.

“Siguro ang pinaka-free time na lang ay Linggo. Ito, family time ito. Magsisimba kami at pagkatapos ng misa ay mayroong kaming kaunting lunch para naman medyo makaiwas ng kaunti sa laging pag-iisip,” he said.

Marcos Jr. said when dealing with a problem, he usually tries to step away from it first and do other things to come up with a fresh perspective.

“Sa aking palagay, kapag may problema na komplikado, kailangan ang sistema ko, nag-aaral akong mabuti. Pinag aaralan kong lahat tungkol doon sa problemang iyon tapos iiwanan ko, may gagawin akong iba dahil sa experience ko, nangyayari pag iniwanan mo, may ginawa ka munang iba, nawala muna sa isip mo yung problema mo, pag binalikan mo, may bago ka nang naisip,” he said.

“Sa aking palagay ay very effective yung ganun.”

Despite his busy schedule, the President said he makes time to exercise regularly.

“Ang lagi kong tinitiyak ay makapunta ako sa gym at makapag work-out."

“Unang-una, dahil marami kang mabigat na iniisip. Lahat ng nasubukan kong stress reliever, ang pinakamaganda na magpagaang ng stress ng isang tao ay mag-exercise,” he said.

“Kailangan maging matibay ang katawan dahil bawal magkasakit. Babagsak ka ng isang araw, malaking bagay na yun. Maraming mapopostpone, maraming mapapalitan na schedule,” he said.

Aside from regular exercise, the President said he also watches what he eats.

“Madali naman para sa amin dahil ang diet naman ng Ilocano ay isda lang atsaka gulay.”

The hectic schedule of a President did not come as a surprise, Marcos Jr said, noting that he is taking a cue from what his father and namesake did during the patriarch’s own tenure in Malacañang.

“Natutunan ko sa kaniya na kailangan piling-pili ang gagawin mo sa isang araw, sa isang linggo. Kailangan very efficient ang working habits mo. Kailangan walang sayang na oras, wala kang ginagawa na wala namang katuturan o walang kabuluhan,” he said.

“Mahalaga na punong-puno ang schedule para hindi tayo nagsasayang ng panahon. That’s the only commodity that you cannot buy, that you cannot bring back. Kailangan talagang i-maximize yung oras sa isang araw,” he said.