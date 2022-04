'Para sa inyo na po yan': Netizen may nakaaantig na 'prank' sa Grab riders

MAYNILA - Ginawang daan ng isang netizen ang April Fools' Day para makapaghatid ng tulong sa mga food delivery rider.

Ayon sa netizen na si Vberni Regalado, nagpadeliver siya ng pagkain sa food delivery service na Grab at binayaran niya ito.

I PRANKED GRAB FOOD DRIVERS THIS RAINY APRIL FOOLS DAY.



And it’s not what you think. So, I booked some food deliveries, paid for them, and asked the riders to not deliver it to my home — because it’s theirs to bring home to their families and have an amazing dinner tonight. pic.twitter.com/zAkXa95g0o — Vberni (@yesitsvberni) April 1, 2022

Pero imbis na ipadeliver sa kaniyang bahay ay ibinigay niya ang pagkain sa rider para pagsaluhan kasama ang kanilang pamilya.

"I PRANKED GRAB FOOD DRIVERS THIS RAINY APRIL FOOLS DAY. And it’s not what you think. So, I booked some food deliveries, paid for them, and asked the riders to not deliver it to my home — because it’s theirs to bring home to their families and have an amazing dinner tonight.," aniya sa isang tweet na may aabot na sa 50,000 likes magmula nitong gabi ng Biyernes.

Nagpost si Regalado ng mga screenshot ng kaniyang conversation sa mga rider, na lubos na nagpasalamat sa netizen.

"Thank you very much, matutuwa po ang anak ko rito. Thank you po, naiiyak ako kase nakaka-touch - may mga ganitong pagpapala - napakabuti niyo po," saad ng isang rider.

The kind of April fool's we love to see! Dasurv mo rin ang 5 stars for your sweet gesture, Vberni! šŸ’š Please check our DM. šŸ‘€ — Grab Philippines (@grabph) April 1, 2022

Nag-reply rin ang Grab, na nagsabing karapat-dapat ang five-stars sa ginawa ng netizen.