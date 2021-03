Police trainee hinangaan ang pagtulong sa tindera sa Ilocos Sur

Hinangaan ang kabutihang ginawa ng isang police trainee sa isang tindera ng gulay sa bayan ng Sta. Cruz, Ilocos. Kuha ni Joseph Cereza noong Pebrero 7, 2021.

Hinangaan ang kabutihang ginawa ng isang police trainee sa isang tindera ng gulay sa bayan ng Sta. Cruz, Ilocos Sur.

Kinilala ang police trainee na si Patrolman Joseph Cereza, 24, at tubong Barangay Petal, Dasol, Pangasinan.

Kwento ni Cereza, nakilala niya si Rosela Racquel, 42, nang siya ay naka-duty sa kaniyang posting nitong Pebrero bilang trainee ng Sta. Cruz Police Station.

"May isang tricycle na nagbaba ng gulay. Then tinanong ko po kung kanino galing 'yong gulay na 'yon. Sabi po niya ay galing sa isang nanay na nasiraan daw ng sidecar," ani Cereza.

"Noong dumating 'yong nanay, maayos na po ang sidecar. Pero nakita ko na luma na ang sidecar."

Kaya pinagawan niya ito ng bago at ibinigay sa tindera noong buwan ding iyon. Ang ginawang ito ni Cereza ay ibinahagi sa social media at umani ng papuri mula sa mga netizen.

Ayon kay Cereza, naaala niya ang kanyang nanay nang una niyang makita si Racquel. Tindera rin daw kasi ng gulay ang kanyang nanay noon.

Tumutulong din daw siya kasama pa ang dalawang kapatid nito sa kanilang nanay noon para magtinda ng mga gulay. Ito raw ang nakatulong para makapag-aral silang magkakapatid.

Para kay Cereza, ang pagiging pulis ay hindi lamang pagbabantay laban sa kriminalidad para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, kundi pagbibigay rin ng pag-asa at pagmamalasakit sa mga nangangailangan, lalo na ngayong may pandemiya.

- Ulat ni Grace Alba

