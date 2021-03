‘Rest day with pay’ ikinasa para sa mga babaeng empleyado ng Mulanay, Quezon

Larawan mula sa Municipality of Mulanay

MULANAY - Wala nang pasok pero bayad ngayong Miyerkoles ang mga babaeng empleyado sa munisipyo ng Mulanay, Quezon bilang paraan ng pagpupugay sa kanila ngayong Women’s Month, ayon sa alkalde ng lungsod.

Sabi ni Mayor Joselito “JT” Ojeda ngayong Martes, ang “rest day with pay” ay sinadya nilang ilagay sa araw ng Miyerkoles para diretso hanggang Linggo ang kanilang bakasyon lalo na’t Holy Week.

Nasa 140 kababaihan na ang bayad at hindi papasok sa Miyerkoles. Nasa P100,000 naman ang pondo na inilaan ng lokal na pamahalaan para sa programa.

“Kasi alam naman natin ang role ng ating mga partners, magulang specifically yung mga babae ang sabi nga namin… ang babae pagdating ng alas-5 [ng hapon], pagkatapos ng trabaho hindi pa tapos ang trabaho niyan… sa bahay may trabaho pa rin yan. Kumabaga, 24 oras nagseserbisyo para sa atin,” ani Ojeda.

Ikinatuwa at pinuri naman ito ng ilang kababaihan doon.

Sabi ni Di Bejo-Aquino, isang zoning officer, may dagdag na araw na maigugugol kasama ang kanyang pamilya.

“Ako ang plano ko po talaga, mag-spend ng time sa family ko, not necessarily mag-shopping kasi syempre, given yung restrictions natin this time of pandemic, pero yung maghapon na nasa bahay ka at kasama mo yung family malaking bagay po yun,” sabi ni Aquino.

Para naman kay Connie Gilfonea, ang focal person ng Gender and Development office ng lungsod, naramdaman niya ang pagpapahalaga ng lokal na pamahalaang gobyerno sa kanilang mga babae.

“Talaga pong pinapahalagahan po ng LGU ang mga kababaihan, kasi po unang una yun nga pong pagbibigay ng walang pasok ng 31 ang lahat ng womens ay marami pong natuwa sa mga kababaihan, at ngayon lang daw po nangyari ang magbigay ng ganun,” kuwento niya.

Sinamantala naman ni Ojeda na mapasalamat sa mga babae at mga kalalakihan dahil sa pakikipagtulungan sa LGU sa lahat ng aktibidad lalo ngayong may pandemya.

Nagkasa rin ngayong buwan ang LGU ng livelihood, planning, budgeting activity maging vlogging competition, bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang sa Women’s Month.

