Ilang lalaki sa Masbate nagsuot ng heels para magbigay pugay sa mga kababaihan

Larawan ni Jonathan Morano.

MAYNILA — Ilang mga lalaki sa Masbate ang nagsuot ng heels para sa paggunita ng National Women's Month nitong Huwebes.

Sa mga kuhang larawan ni Bayan Patroller Jonathan Morano makikita ang mga lalaki na sumama sa programa na tinatawag na "Lakat ni Manoy para kay Manay" sa Masbate City, kung saan nagsuot sila ng mga sapatos na high heels bilang simbolo ng pagpupugay sa galing at mga hirap na kinakaya ng mga babae, ngayong Women's Month.

Ayon kay Mylene Ogaya-Caro, overall in-charge sa Culminating Activity 2021 National Women's Month, ito ay bahagi ng programa ng City Goverment of Masbate at masaya siya sa mga nakibahagi dito kahit na limitado ang kanilang inimbitahan para siguraduhing masunod ang health protocol para iwas COVID-19.

Ayon naman sa ilang mga nakilahok, ito ay kakaibang karanasan para sa kanila.

"From this activity, I realized that we cannot live without women. Starting from our birth until we grow-up, they're always there to take care of us... At the same time, it made me realize that I should show MORE my love and my salute to my mother, my wife, and to all the women around the world", ani Randy Talay isang Junior High School teacher.

Isa rin sa nagbahagi ng karanasan ay si Gerard Jan Ibanez, Senior High School Teacher.

"My experience during the walk with heels is a bit difficult at first, because I need to take the perspective of the women, which in reality is sometimes taken for granted by the men... Even though men are strong, there are things that only women can do better... they also need to be supported and valued by men."

Para naman kay Morano, ang galing ng mga babae ay hindi lang nila pinagdiriwang tuwing Women's Month, pero ito ay dapat palaging pinahahalagahan.