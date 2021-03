TINGNAN: 'Beach setup' ng guro sa Pangasinan para sa online classes, virtual meetings

Kuha ni Fern Abalona

Agaw atensyon sa social media ang isang senior high school teacher dahil sa kakaibang setup niya para sa online class at virtual meeting ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay.

Naglagay ng lamesa at upuan si Allen Cambil sa baybayin ng Bolinao Beach sa Pangasinan para doon magsagawa ng online classes at mga meeting.

Wala daw naging problema sa internet connection. Tirik man ang araw, mas na-enjoy raw niya ito dahil sa sariwang hangin at magandang view.

"Mas ok ang connection at siyempre po once in a lifetime experience din po ito, lalo na at hindi pwedeng maglabas labas," ani Cambil.

Madami daw natutuwa sa kaniyang background kung saan makikita ang buhangin ng beach at maririnig ang hampas ng alon.--Ulat ni Elaine Fulgencio

