Angelica Panganiban shares advice on dealing with long distance relationship problems

MANILA – Angelica Panganiban shared her advice to a couple who seems to be having a problem dealing with their long distance relationship.

In a special episode of “Ask Angelica” posted by Star Cinema on Wednesday, Panganiban acknowledged that being paranoid about the whereabouts of your partner is something you can’t discount, especially when two people are miles apart.

Addressing directly the netizen who is currently based in the Middle East, Panganiban said: “Nasa sa inyo lang din, lalo na sa 'yo Mico, kung paano mo kakausapin 'yung partner mo tungkol sa nararamdaman mo na nasasakal ka. Kasi hindi rin naman tama na walang trust.”

While it is perfectly normal to miss your partner who is living miles away, Panganiban said it is equally important for someone not to hinder the other person’s growth.

“Pwede tayong minsan talagang miss na miss natin 'yung partner natin pero hindi natin dapat pinipigilan 'yung growth ng isang tao para mag-explore, lumabas with friends, mag-unwind.”

In fact, the actress stressed that it is also healthy to have a break from their regular routine.

“Ang sarap nga minsan na may day-off, huwag muna tayo mag-usap, pahinga lang muna dahil minsan nakakarindi na rin 'yung nag-uusap na lang kayo lagi sa video. Tapos minsan wala na kayong mapag-usapan dahil parang ganun din naman 'yung routine niyo araw-araw. Baka umabot kayo sa point na baka magkasawaan kayo. Kailangan lang talaga diyan, maayos na usapan,” she said.

Panganiban also told the netizen to look at the situation in a positive way.

“Siguro imbes na i-take mo siya negatively, pwede mo rin siyang i-take positively na may isang taong nagmamahal sa 'yo ng sobra, 'yung talagang lagi lang siyang concerned kung nasaan ka at anong ginagawa mo. Gusto lang niya maging involved para lang siguro hindi mo siya makalimutan, para hindi mo makalimutan na meron kang partner na naghihintay pa rin sa 'yo,” she said.

At the end of her advice, Panganiban said she is hoping to apply everything she said also to herself.