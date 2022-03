MAYNILA -- Muling ibinahagi ni Ganiel Krishnan ang dahilan kung bakit niya isinuko ang titulo bilang Miss World Philippines Second Princess noong 2021.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, iginiit ni Krishnan na mas pinili niyang ang kanyang karera bilang isang tagapagbalita.

"To be honest, actually I was really very vocal about what I want for Miss World. Gusto ko po talaga makuha ang top crown, 'yun po ang blue crown ng Miss World and I really want to compete internationally. But then when I was redirected to second princess po, nakita ko na ang dami po palang mapu-put on hold na puwedeng mangyari. Puwede akong umalis sa broadcasting and I will just stay for their contract," ani Krishnan.

"So sabi ko, I think doon na lang po muna ako sa mga productive ako, so pinili ko po ang broadcasting.... Masaya naman po ako rito," ani Krishnan na isang Star Patroller.

Para kay Grishnan, "worth it" ang pagpili niya sa kanyang trabaho sa Kapamilya network.

"I mean if I would be asked kung ano greatest achievement ko, I would definitely say na nandito po ako as a Kapamilya reporter. At 'yung pangalan ko naririnig on air at masabi lang 'yung ABS-CBN News after ng pangalan ko parang Ganiel Krishnan, ABS-CBN News sobrang happy, sobrang fulfilling po," ani Krishnan.

Bago maging Star Patroller, sumabak sa mga beauty pageant si Krishnan. Naging parte rin siya ng Star Magic. Noong 2015 naging UAAP courtside reporter siya, at mula roon ay nadiskubre siya at inalok na gawin ang Star Patrol.

Ayon kay Krishnan, isang katuparan ng pangarap ang maging Kapamilya reporter.

Sa ngayon maliban sa "TV Patrol," parte rin si Krishnan ng Showbiz Spotlight ng TeleRadyo Balita tuwing umaga kung saan kasama niya si Kabayan Noli de Castro.