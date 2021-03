Ilang tourist sites dama ang bawas-kita, turista sa 'NCR Plus' travel restrictions

Tindera ng mga souvenir sa Baguio. ABS-CBN News

MAYNILA - Apektado ang ilang negosyo sa iba't ibang probinsiya sa bansa dahil sa National Capital Region (NCR) Plus bubble sa pagbabawal ng mga nasa lugar na makabiyahe hanggang Abril 4.

Ayon sa City Tourism Office ng Baguio City, malaking porsiyento ng mga turista ay galing sa NCR Bubble - kung saan napapaloob ang NCR, Rizal, Cavite, Laguna, at Bulacan.

"No. 1 talaga na market ang NCR, as a matter of fact it's around 45 percent, no.3 region that comes here is Region 3 eh andun din ang Bulacan and then ang third na pumupunta sa 'tin is Region 4A. that means ang 45 percent is more than 50. It might be more than 60 percent ," ani City Tourism Officer Engr. Aloysius Mapalo.

Marami na umano sana ang nakapagpabook para sa Semana Santa pero dahil nabawasan nanaman ito ay apektado ang mga empleyado sa sektor ng turismo.

"Nung nag-uumpisang umakyat ulit ang pagdating ng turista the first thing we did was to hire employees ang magyayari ngayon diyan the question is: since naglockdown ulit tayo what will happen to them will we lay them off again? Will we reduce their working hours?" ayon sa hotel owner na si Melan Ku Marquez.

Ayon kay Mapalo, gumagawa na ng hakbang ang ilang hotel.

"We conferred with several hotels already they are ding adjustments already to their workforce," aniya.

Samantala, 80 lang ang dumating na turista sa Boracay noong Martes.

Dati nang nabanggit ng lokal na pamahalaan na umaabot ng 700 ang kanilang daily arrivals. Ipinagbawalan din ng Western Visayas IATF ang pagpasok ng mga turistang galing NCR Plus Bubble.

Bukod sa Western Visayas at Baguio, may ilan pang naglagay ng restrictions sa pagpasok ng mga manggagaling sa NCR Plus Bubble sa iba pang lalawigan.

Sa Ilocos Norte, bawal pang pumasok ang mga manggagaling ng kamaynilaan.

Bawal din ang mga turista na galing sa ibang lalawigan sa La Union. Mga residente lang mula Cordillera at Ilocos Region ang papayagang pumasok, pero kailangan nilang magsumite ng negatibong RT-PCR test result.

Papayagan naman ang pagpasok sa Subic Bay Freeport Zone ng mga taga-NCR Plus Bubble para sa business purposes pero kailangan nilang magpakia ng e-mail confirmation ng appointment nila.

Kung magtatagal ng 24 oras sa freeport ay kailangan ng RT-PCR test result na nakuha sa loob ng 24 oras.

-- Ulat ni Micaella Ilao

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC