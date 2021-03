Sharon Cuneta, binilhan ng Louis Vuitton collar ang aspin na inampon mula Olongapo

Galing mula sa Instagram ni Sharon Cuneta



Tila pinaninindigan ng beteranang aktres na si Sharon Cuneta ang pangako nito sa asong inampon mula sa Olongapo City na gagawin niya itong prinsipe matapos bilhan ng mamahaling dog collar galing Italy.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Cuneta na paparating na ang binili nitong Louis Vuitton na collar para kay “Pawi,” ang aspin (asong Pinoy) na nakita niya sa shooting na kaniyang bagong pelikula na “Revirginized.”

Base sa online store na eBay, pumapatak sa higit P20,000 ang halaga ng Louis Vuitton na Baxter Dog Collar.

“Pawiboy, your collar is on its way home from Italy. Now I’m just waiting for you!” saad ni Cuneta sa caption.

Sa naunang post, labis na natuwa si Cuneta nang malamang na-rescue na ang aso noong nakaraang linggo at sinabing aampunin na niya ito.

“SOMEONE FOUND THE DOG I FELL IN LOVE WITH IN OLONGAPO!!! Thank you from the bottom of my heart, Jervy Castillo of The Homeless Dog Shelter in Subic! They found you, my doggie that was meant to be mine!” ani Cuneta sa kaniyang post.

Ayon sa jury din sa “Your Face Sounds Familiar,” hindi niya makalimutan ang una nilang pagtatagpo ni Pawi na lumapit sa kaniya at idinikit ang ulo sa hita ng aktres.

Nangako si Cuneta na bibigyan niya ito ng magandang tahanan, maayos na pagkain, at ligtas na kapaligiran.

“You are safe now, baby boy. Mama’s here now and I will love you... I will make the rest of your years happy and you will NEVER have to search or beg for food again or a place to sleep where you would feel safe ...Never have to panic to seek shelter from the rain and other elements,” dagdag pa nito.

