Para masaya si mama: Anak nagregalo ng cake na may P120,000 para sa senior na ina

Mga larawan mula kay Cristina Fontanilla

MAYNILA - Namangha ang mga netizens sa pinagawang "yayamaning cake" na may lamang P120,000 para sa 60th birthday ng isang ina sa Laguna.

Kwento ng nagpagawa ng cake na si Ann Castillano, masaya siya at natuwa ang kaniyang ina sa regalong cake at cash.

Aniya, 'di matutumbasan ang saya ng kanyang ina pati na rin ang ama na nakatanggap na rin noon ng money pulling cake na may laman naman na P110,000.

"Napaka-priceless ng reaksyon ni mama as in sabi niya nga eh nakakailang [hila] pa lang, nangangalay na siya," aniya.

"Tama ‘yung sinabi ni Ms. Tine sa akin, talagang mangangalay nga si mama kasi nga ang dami, doble ng edad niya eh," dagdag pa nito.

Malaki rin ang tiwala ni Castillano sa baker at alam niyang mapag-iingatan nito ang pera na ilalagay sa cake.

Kwento naman ng chef na si Cristina Fontanilla sa ABS-CBN News, overnight niya lamang ginawa ang surprise money pulling cake na inspired pa sa isang mamahaling designer bag. Hinatid ng kliyente ang pera sa kaniya para hindi magkaaberya.

"From Makati to Laguna! - Promise 'di ako mapakali, makatulog at kabado much hangat 'di pa nagme-message si client na safe and sound sila nakakarating sa venue," kwento ni Fontanilla sa kanyang Facebook post sa isang grupo ng mga bakers.

"Awa ng Diyos nakarating ng buong buo ang cake sa Pansol, Laguna! Thank you Lord!" dagdag pa niya.

Ayon kay Fontanilla, aabot sa P15,000 ang pagpapagawa ng nasabing cake.

Kwento pa niya, nakasanayan na niyang gawin ang surprise money pulling cake at lampas 50 na ang nagawa nitong pandemya.

Aniya, masaya siya na maraming mga netizen na natutuwa sa kanyang mga likha.

"Masaya po at masarap sa pakiramdam na bukod sa client ko marami din ang naka-appreciate, nagandahan at napa-WOW dahil sa laman na P120,000," ani Fontanilla na may-ari ng Just Desserts.

Money-pulling cake para naman sa ama ni Ann Castillano. Larawan mula kay Cristina Fontanilla