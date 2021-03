Disinfecting lotion, DIY ice scramble, ilang maaaring subukan ngayong pandemya

The Wyt Company, MyCookieLab

MAYNILA -- Ngayong isang taon nang may quarantine classifications na inilatag sa bansa dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic, may iilang gumamit ng lockdown para makalikha ng ilang negosyo na makakatulong sa mga nasa loob at labas ng bahay habang tag-init at habang mahigpit ang quarantine.

Ang The Wyt Company ay lumikha ng disinfectant lotion para sa mga may skin condition, gaya ng eczema, na hindi makapag-disinfect ng kamay gamit ng karaniwang alcohol.

“Mayroon kaming disinfection lotion na kayang maka-disinfect na 99.9 percent. [Pina-laboratory] approved [pa] namin ito para mapatunayan at ma-validate ang aming claim,” ani JC Ruby, founder ng The Wyt Company sa programang "Sakto" ngayong Martes.

Ayon naman sa brand owner ng kompanya na si Rancy Buenafe, nagsagawa sila ng mga serye ng pagsusuri para masiguradong “skin-friendly” ang kanilang produkto.

Aminado rin siyang nahirapan sila sa simula na maghanap ng mga distributor ng kanilang produkto, pero noong nagdaan, dumami na ang kanilang mga reseller.

“Siyempre nag-start sa reseach and development kasi sinigurado namin na effective ang product, at skin-friendly siya. Medyo nahirapan kami maghanap ng distributor at reseller kasi kailangan namin mapatunayan nga na skin-friendly talaga 'yung product. Pero eventually ang dami na naming reseller at distributor thankful kami.

May payo rin si Buenafe sa mga nais magsimula ng negosyo ngayong pandemya.

“Grab the opportunity... Aralin mo mabuti 'yung negosyo, profit and loss, para sigurado ka sa pinapasok mo,” ani Buenafe.

Kung nais maging reseller maaaring mag-email sa thewytcompany@gmail.com.

ICE SCRAMBLE

Ngayong mas mahigpit na quarantine sa tinatawag na “NCR Plus” o iyong NCR maging ang ilang parte ng Greater Metro Manila, sa harap ng tag-init, hindi hamak na naghahanap din ng malamig na kakainin, gaya ng ice scramble.

DIY na ice scramble naman ang alok ng MyCookieLab para sa kanilang mga customer.

Kuwento ng may-ari ng MyCookieLab na si Stanley Tan, naisipan nilang idagdag ang produkto sa kanilang menu nang magsimula silang palakasin ang kanilang delivery services, dahil sa mas mahigpit na lockdown noong 2020.

“Ang nangyari, naisip namin na mag-concentrate sa delivery tapos ‘yung sa scramble ginawa namin siyang DIY and ready-to-eat para ma-enjoy ng mga customer sa comfort ng bahay nila,” ani Tan.

Nasa P149 hanggang P549 ang kanilang DIY Ice Scramble, depende sa laki at dami ng toppings nito.

Paghahaluin lang ang mga sangkap na makukuha sa DIY pack para makagawa ng DIY Ice Scramble.

“I-mix natin 'yung scramble base. I-scrape, ilagay sa baso at ilagay ang mga kasamang toppings,” ani Tan.

Para maka-order, maaaring mag-message sa kanilang Instagram account.