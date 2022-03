Kristel Fulgar, ipinakita ang DIY recording studio

Kristel Fulgar. Screengrab mula sa YouTube

MAYNILA -- Masayang ibinahagi ni Kristel Fulgar na natupad na niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling recording studio.

Ayon sa aktres, simple man at maliit ay ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang nabuong kuwarto sa loob ng kanyang bahay.

"Huwag kayong mag-expect masyado, guys. DIY (do-it-yourself) lang, pero ginawa ko 'yung best ko para rito para maganda siya. And ako sobrang satisfied ako," aniya. "Siyempre in a budget pa rin itong setup na 'to, napa-proud naman ako doon. And finally nagawa ko na siya kasi sobrang pangarap ko 'to bata pa lang talaga ako."

"Maliit lang siya, simple lang siya, pero sobrang happy ko na nagkaroon ako ng ganitong klaseng studio," dagdag niya.

Kuwento ni Fulgar, halos lahat ng gamit na nasa loob ng kanyang recording studio ay binili niya online.

Ginagamit din ng aktres ang kuwarto bilang opisina at mini-home theater.

"Lahat ng makikita niyo rito sa loob ay talagang nagsi-symbolize sa akin at may ibig sabihin," aniya.

Makikita sa kanyang recording studio ang isang desk na may iba't ibang gadget tulad ng laptop, tablet, microphone, ring light, at tripod.

Mayroon din ditong isang shelf kung saan naka-display ang mga YouTube Play Button ng aktres, at ang kanyang koleksyon ng snow globe mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.

Sa isang bahagi naman ay maaari siyang manood ng pelikula kasama ang kanyang mga kaibigan.

Narito ang vlog ni Fulgar:

