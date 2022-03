Watch more on iWantTFC

Pinatunayan ng isang lola at babaeng fire volunteer ang lakas ng Pinay power ngayong Women's Month.

Fitspiration ang 52 anyos na si Marissa Falvo, na ibinabahagi ang kaniyang fitness journey sa kaniyang 73,000 followers sa social media.

Ayon kay Falvo, pagiging healthy at fit ang naging paraan niya para malampasan ang ilang hamon sa buhay.

"With fitness, dinala ko lahat 'yong 4 na anak ko, naging single mom ako and then tinuloy-tuloy ko 'yong laban ng buhay, ika nga," ani Falvo.

Nagpabilib naman ang firefighter na si Joanna Mandap, na sinusuong ang panganib para sa kaligtasan ng iba.

"May fears ng mga babae pero once na na-try na nila, wala na 'yon, nawawala 'yong takot sa dibdib," kuwento ni Mandap.

"To serve the people is parang nagse-serve ka na rin kay God," ani Mandap, na may 58,000 followers sa TikTok.

Ngayong Women's Month, tuloy ang pagpupugay sa mga kababaihan sa TikTok sa paggamit ng hashtag na #EmpowerHer at #WomenOfTikTok.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News