HONG KONG - Lumahok ang Pilipinas sa 2023 Hong Kong Flower Show na ginanap noong Marso 10 hanggang 19, 2023 sa Victoria Park, Causeway Bay. Nakasungkit ng parangal ang Konsulado ng Pilipinas sa HK mula sa flower show kasama ng dalawa pang delegasyon mula sa Pilipinas sa ginanap na Prize Presentation Ceremony noong March 11.

Inihandog ng Konsulado ang popular na Pahiyas Festival ng Lucban, Quezon sa Pilipinas kung saan tampok ang mga bulaklak ng everlasting mula Baguio City. Bahagi rin sa display ang “Hydrangea” na siyang theme flower ngayon taon na may temang “Bliss in Bloom” kung saan mahigit sa 400,000 na bulaklak ang nakadisplay mula sa 72 exhibitors mula sa sampung (10) bansa.

Ang Pahiyas display ng Pilipinas sa 2023 Hong Kong Flower Show

Ayon sa Konsulado, tinanggap ni Consul General Raly L. Tejada ang Merit Award Unique Feature habang binigyang parangal din ang World Flower Council (Philippines Chapter) ng Grand Awards for Design Excellence at ang Blue Grass Project Philippines ng Unique Feature Award.

Si PH Consul General in Hong Kong Raly L. Tejada nang tinanggap ang Consulate’s Merit Award noong Prize Presentation Ceremony

Nagtanghal din sa event ang ilang samahan ng mga Pilipino noong March 12 tulad ng Tinikling Group of Migrants, Migrant Ilonggo Cultural Dance Troupe, Global Alliance HK, One Visayas HK at HK Connect. Ilan sa kanilang mga itinanghal ang mga katutubong sayaw na “Binasuan,” “Sayaw sa Pamaypay,” “Gaway-Gaway,” “Sayaw sa Cuyo,” “Sakuting” at “Tinikling.”

Mga Pilipinong nagtanghal ng mga katutubong sayaw sa 2023 HK Flower Show

Ang HK Flower Show ay taun-taong inoorganisa ng Hong Kong Leisure and Cultural Services Department na nilalahukan ng tinatayang 600,000 visitors.