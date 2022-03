1,261 pares sabay-sabay na ikinasal sa Lanao del Norte

Contributed photo.

LANAO DEL NORTE — Lumahok ngayong Linggo ang 1,261 na pares sa kasalang bayan sa Lala sa lalawigang ito na pinamunuan ni Mayor Angel Yap.

Isa sa mga nagpakasal ang person with disability (PWD) at mangingisda na si Erlan Espinosa at ang kanyang partner na si Mary Jane, na alas-4 pa lang ng umaga ay nasa labas na ng munisipyo.

Sakay ng kaniyang wheelchair, sabik si Espinosa na salubungin ang kanyang bride. Aniya, sa kabila ng kaniyang kapansan, hindi nagdalawang-isip si Mary Jane na pakasalan siya.

Ikinatuwa rin ni Mary Jane na tapos na rin sa wakas ang 12 taon na pag-aantay para magamit ang apelyido ni Erlan.

Nagpakasal rin ang senior citizen na si Roger Francisco sa kaniyang live-in partner nang 14 na taon na si Jovy. Hindi sila nakapagpakasal agad dahil kapos umano sa budget.

Balak ni Francisco na mamasada ng kaniyang padyak pagkatapos ng kasal.

“Wala na kasing bigas. Ang mahalaga, may papel na kaming panghahawakan. Kasi hinahanapan kami papeles 'pag nasa ospital o eskwelahan ang mga bata. Wala kaming maipakita,” ani Francisco.



Ayon kay Vice Mayor Cesar Poloy Yap Jr., mahalagang maging legal ang pagsasama ng magkapares.

“Bukod sa may basbas na ang kanilang pagsasama, kilalanin na na lehitimo ang kanilang mga anak. Irerekognisa na ng pamahalaan ang kanilang karapatan sa kita, social security benefits, health at life insurance, pensyon, at iba pang mga benepisyo bilang asawa. Ang legal na pagsasama ay nagbibigay ng kasiguruhan sa pamilya,” aniya.

Galing sa 27 na barangay ang mga ikinasal.

Kabilang ang kasalang bayan sa selebrasyon ng Araw ng Lala.

Nasa Alert Level 1 ang bayan kaya pinahintulutan ang kasalang bayan, na ginanap sa open space. Pinaalalahanan ang mga dumalo sa health protocols para maiwasan ang hawahan ng COVID-19.

— Ulat ni Roxanne Arevalo

