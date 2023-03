Larawan mula sa PIA Benguet.

BENGUET — Bumida ang twin giant strawberry cake sa Strawberry Festival ng La Trinidad, Benguet ngayong Sabado.

Ang giant strawberry cake ay may taas na 7 feet, may habang 14 feet, at diameter na 5 feet.

Hahatiin ang giant cake sa 16,000 na piraso. Ang 1,000 piraso ay ipamimigay habang ang iba ay ibebenta ng P30 kada slice.

Narito ang ilang mga larawan ng giant cake na maaaring puntahan sa munisipypo ng La Trinidad.

Magtatagal naman pagdiriwang ng Strawberry Festival hanggang Marso 29.

Ngayong taon din bumalik ang pagdiriwang ng Panagbenga Festival sa Baguio matapos ang tatlong taong hiatus dulot ng COVID-19 pandemic.

Ang Panagbenga ay isang Kankanaey na termino para sa “season of blooming.” Ito ay isang annual flower festival na dinaraos sa "summer capital of the Philippines."

Pinagdiriwang nito ang kasaysayan at kultura ng Baguio at ng Cordilleras sa pamamagitan ng pag-showcase ng kanilang mga produko, tradisyon at sayaw.

—May ulat ni Mae Cornes, ABS-CBN News

