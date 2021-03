TINGNAN: Makulay na hardin na may rainbow arches, windmill bagong atraksiyon sa Iloilo

Picture perfect ang tanawin na puno ng mga tanim na iba't ibang klase ng bulaklak sa Kalan-an sa Garden sa Barotac Nuevo, Iloilo. Larawan mula sa Kalan-an sa Garden Facebook page Picture perfect ang tanawin na puno ng mga tanim na iba't ibang klase ng bulaklak sa Kalan-an sa Garden sa Barotac Nuevo, Iloilo. Larawan mula sa Kalan-an sa Garden Facebook page Picture perfect ang tanawin na puno ng mga tanim na iba't ibang klase ng bulaklak sa Kalan-an sa Garden sa Barotac Nuevo, Iloilo. Larawan mula sa Kalan-an sa Garden Facebook page

Patok na pasyalan ngayon ang isang hardin na punong-puno ng iba’t-ibang klase ng mga bulaklak sa Barangay Tinurian, Barotac Nuevo sa Iloilo.

Ang naturang hardin, na tinawag na Kalan-an sa Garden, ay may tanim tulad ng celosia, zinnia, vinca at sunflower ay napakagandang lugar para magpa-picture.

May windmill, violin, piano, traktora, bisikleta at rainbow arches na napapaligiran ng mga bulaklak at kumompleto sa picture perfect scene na ito.

Ang nasabing hardin ay pag-aari ng mag-asawang Leah Mhel at Elvis John Aurelio Lonzaga.

Dating seafarer si Elvis na ngayon ay isang plantito na at nahilig sa pagaalaga ng mga halaman matapos na tumigil sa pagsakay sa barko dahil sa ayaw na niyang malayo sa kaniyang pamilya.

Ang nasabing atraksyon ay maihahalintulad sa mga flower garden sa Pangasinan na siyang naging inspirasyon sa pagbuo ng naturang hardin.

Nagbibigay din ang Kalan-an Garden ng assistance sa mga estudyante na nakatira malapit doon na tumutulong sa pangangalaga sa mga halaman.

— Ulat ni Rolen Escaniel