Dione Monsanto gumastos lamang ng P300 para sa kaniyang wedding dress

Hindi kinailangan ng dating aktres na si Dionne Monsanto ng magarbo at mahal na wedding gown para sa kaniyang pakikipag-isang dibdib sa asawa nitong si Ryan Stalder sa Swizterland.

Sa kaniyang Instagram, inamin ni Monsanto na nasa P300 lamang ang ginastos niya para sa kaniyang isinuot noong kasal nito.

Aniya, sa online shop sa Pilipinas lamang nito nabili ang kaniyang pang-itaas na damit habang regalo naman sa kaniya ang isinuot nitong pang-ibaba.

“I spent 300 pesos on my wedding dress!” ani Monsanto sa caption.

“The bottom part of my dress is my Something Old. It was a thoughtful gift from my sister @travelfoodfinds a year ago. The corset top is something I bought from an online shop in the Philippines for less than Php 300 (6 CHF),” paliwanag nito.

Dagdag pa ni Monsanto na dati ring sumali sa "Pinoy Big Brother," natutunan niya na hindi kailangan ng isang tao ng maraming bagay para maging masaya.

“As I’ve gotten older, I realize more and more that things are just things. That I don’t need a lot to be happy. That love & respect from people I love are more important than any material possession,” sabi ni Monsanto na nakilala rin sa kaniyang karakter sa seryeng “Tubig at Langis.”

Nauna na ring ipinahayag ng dating aktres ang kaniyang retirement sa pag-arte bago ito pumunta sa Switzerland upang samahan ang kaniyang asawa.

