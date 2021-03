Vlogger na si ‘Snake Princess’ viral dahil sa kaniyang transformation

Transformation ni Snake Princess. Kuha mula sa kaniyang Facebook page



Sinorpresa ng vlogger na si Mark Anthony Abucejo, o mas kilala bilang si “Snake Princess,” ang kaniyang mga taga-suporta nang ipakita na nito ang kaniyang bagong itsura matapos sumailalim sa cosmetic surgery.

Sa vlog na in-upload ni Rowell Ucat o kilala sa tawag na “Medyo Maldito,” sabay-sabay na sinalubong si “Snake Princess” na kaniyang mga kaibigan matapos nitong ipagawa ang kaniyang ilong.

Pinag-uusapan din sa Facebook ang transformation ni Abucejo na nagpalit na ng profile picture sa kaniyang FB page at nilagyan ng caption na “the new Snake Princess.”

Pinasalamatan ng viral vlogger ang One Nadela Medical Group na siyang nagsagawa ng procedure sa kaniya at ang isang online food at grocery delivery platform na sumuporta sa kaniyang transformation.

Sa nasabing vlog, labis ang pasasalamat nito sa mga tumulong sa kaniya na maisakatuparan ang pangarap niyang magkaroon ng matangos na ilong.

“Sobrang happy ko sa ilong ko. Matangos na ilong ko. Matagal ko nang pinapangarap talaga ‘to. Parati akong umiiyak dati. Pero ngayon, sobrang thankful ko na,” pahayag ng Cebuano vlogger.

Unang nakilala si “Snake Princess” noong 2015 dahil sa kaniyang mga video patungkol sa heartbreaks na pinamagatang “Mark Serye.”

