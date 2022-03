MAYNILA - May sariling in-game emote na si Andrea Brillantes sa larong Mobile Legends: Bang Bang.

Siya ang kauna-unahang Pinoy star na ginawan ng emote. Makikita ang ilang expression gaya ng "mock," "finger heart" at "fighting" sa laro, na isa sa mga may pinakamalawak na international gamers base.

Paliwanag ng developers na Moonton Games, pinili nila si Andrea Brillantes dahil sa kaniyang karanasan bilang babaeng gamer na maraming following.

"We chose Andrea Brillantes because she is a gamer herself. She plays ML:BB and she has grown her fans in the game. She can encourage her fans to break biases or stereotypes that, say, female gamers like her are not good enough," anila sa isang pahayag.

Nagpasalamat din si Brillantes na mapili bilang "emote" na magbibigay inspirasyon sa ibang gamers.

“Sobrang thankful and excited ako because as a gamer, this is a privilege to be part of ML games. My very own battle emotes represent me and my fellow girl gamers out there. I look forward to seeing my fans use the emotes in games and break biases,“ ani Brillantes.

Napili din si Brillantes kamakailan sa music video ng ML na "Tear It Off - Everyone is Awesome" na nanindigan laban sa diskriminasyon sa mga babae at LGBTQ + na gamers.

Kasama sa music video si Alodia Gosiengfiao at iba pang personalidad.

-- Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News