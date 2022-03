Bb. Pilipinas queens nag-Zumba sa kanilang first open-air event

CUBAO -- Pagkatapos ng dalawang taong quarantine at pandemic alert levels, nakalabas na ang Binibining Pilipinas 2021 queens para makasagap ng hangin sa malaking plaza ng Araneta City.

Sa Zumba nakipag-reconnect din sina Bb. Pilipinas International Hannah Arnold, Bb. Pilipinas Grand International Sam Panlilio at runners-up nilang sina Francesca Taruc, Gabby Basiano at Meiji Cruz sa kanilang fans na masigla ding nag-participate sa okasyong na fitness exercise sa mga “Fearless Filipinas.”

Todo ang pag-indak nila sa selebrasyon ng International Women’s Month.

“Now that things are opening up again, we should take care of our health,“ giit ni Panlilio.

Solidarity din daw nila ito sa lahat na umaasang maka-ahon sa hirap ng pandemya.

Looking forward na rin si Arnold na sa wakas matutuloy na ang Miss International pageant sa Japan ngayong taon, bagamat wala pang definite date.

Sinagot na rin nina Basiano at Taruc ang maugong na isyu ng pagsali nilang muli sa pageant. Kailangan pa daw nilang i-tone ang kanilang katawan bago sumabak muli sa pageant.

Nagbiro pa ang dalawa sa eksenang last two finalists standing onstage sa harap ni Arnold na nagdramang hindi niya alam kung sino sa dalawa ang kanyang successor!

Inaanyayahan din nila ang mga gusto pang sumali sa pageant na mag-file ng kanilang applications bago ang deadline sa Abril 8.

Higit sa lahat, paalala ng mga binibini, importante ang kalusugan at kahit ano ang shape at porma ng kababaihan dapat ipagmalaki!