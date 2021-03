Dog trainer, nagpasalamat sa tulong nina Sarah, Matteo, Jerald, Kim at John Arcilla

MAYNILA -- Nagpasalamat sa mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli at maging sa iba pang artista si Daryl Tristan Huertas, ang dog trainer ni Milo, ang Jack Russell terrier na kasamang bumida ni Geronimo sa pelikulang "Unforgettable" noong 2019.

Sa kanyang post sa Facebook, ibinahagi ni Huertas ang pagbigay ng tulong sa kanya nina Geronimo at Guidicelli matapos niyang sumailalim sa open heart surgery nito lamang unang linggo ng Marso.

Nagpasalamat din si Huertas sa magkasintahan na sina Kim Molina at Jerald Napoles at maging kay John Arcilla.

Ayon kay Huertas, ilang araw matapos siyang sumailalim sa operasyon sa puso ay personal siyang kinontak ng mga bituin para magbigay ng tulong.

Sa kanyang post, ibinahagi ni Huertas ang mga screengrab ng mga mensahe nina Guidicelli, Molina at ni Arcilla sa kanya.

"Sobrang salamat po sa mga taong ito. Mr. and Mrs. Sarah Geronimo-Guidicelli and Matteo Guidicelli, Sir John Arcilla, Ma'am Kim Molina and her boyfriend Jerald Napoles. Biruin nyo mga ka-Milo sila mismo ang nakausap ko. Isa 'to sa mga nagpalakas sa 'kin ng loob, hindi ko binilang kung ano ang bingay nilang tulong... ang mahalaga dito ung effort at pag-aalala na binigay nila sa katulad nating simpleng tao," ani Huertas.

"Ang mga taong 'to ay mga nakatrabaho namin at talaga namang dog lover kaya kami nagkaroon ng magandang komunikasyon. Eto 'yung mga taong sikat na pero ang mga paa ay nanatiling nasa lupa, sobrang thank you talaga pagpalain po kayo ng Panginoon," dagdag ni Huertas na nagpasalamat din sa lahat ng mga nagdasal para sa kanyang kaligtasan.

Sa panayam noon kay Geronimo, sinabi nito na katuparan ng kanyang pangarap na makagawa ng isang pelikula tungkol sa pagmamahal sa alagang aso.



