Art installation itinayo sa PGH bilang pagpupugay sa health workers

Ginawang garden ang mga hospital bed sa art installation sa Philippine General Hospital nitong Marso 14, 2021. Ito ay pagbibigay pugay sa mga pumanaw na frontliners sa nagdaang taon ng pandemya. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA — Nag-volunteer si Dr. Melissa Orteza-Sorra, kasama ang mga kapatid na medical frontliners din, na magtanim ngayong Linggo ng mga halaman sa Philippine General Hospital (PGH).

Pero hindi ito ordinaryong garden kundi isang art installation na tribute para sa mga pumanaw na health care wokers dahil sa COVID-19.

Ang ama nina Melissa ay si Dr. Neal Orteza, isa sa mga naunang namatay sa COVID-19 noong Abril.

"It's so great na they're paying tribute sa frontliners, especially our father who was one of the first frontliners who passed from COVID. Nakakataba ng puso na naalala nila frontliners who were brave combating COVID one year ago," ani Melissa sa panayam ng ABS-CBN News.

Ang nasabing art installation ay tinawag na "Whispering Flower Beds," na pinangunahan ng kilalang visual artist na si Toym Imao.

Ayon kay Imao, may 12 hospital beds na sumisimbolo sa 12 buwan ng pandemya.

Nilagyan ito ng mga halaman at bulaklak para ipakitang sa gitna ng unos, may pag-asa pa rin.

"Lalagyan lang namin ng tanim to somehow symbolize the renewal of life, that life goes on. But at the same time, para sa amin, isa rin character sa pag-survive sa pandemic, marami sa atin naging plantito plantita," ani Imao.

"Napaka-powerful symbol na kaya natin buhayin ang isang tanim even amidst a period na sinasabing one of the dark periods of our history na ang daming namamatay at nagsu-suffer," dagdag niya.

Tutulong din ang iba pang mga kamag-anak ng mga pumanaw na frontliner para pagandahin ang art exhibit hanggang sa lumaki ang mga bulaklak sa mga susunod na linggo.

Bukod sa pag-asa, nais din umanong ipaalala ng exhibit sa publiko na hindi pa tapos ang pandemya.

"I want to remind people that na after one year, naririto pa rin tayo. We're lagging behind in terms of our responses," ani Imao.

May paalala naman si Melissa sa gitna ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa bansa.

"The surge is real. Huwag po tayo mag-relax. Continue sa pagsuot ng face mask at face shied, 'wag kakain sa labas sana kung kaya," aniya.

Ang art installation ay nasa hrap ng PGH Main Building, pero plano rin itong maipakita online para hindi na kailangang lumabas ng bahay ng mga nais makakita.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

