Proud na proud na ibinahagi ni Jonel Gallaza sa kanyang social media account ang kanyang pagbati sa kanyang girlfriend na si Jhane Eyre Marie Olmedo nang ilabas ang resulta ng January 2022 Licensure Exam for Teachers.

Nag-top 3 ang kanyang girlfriend sa LET.

"I have witnessed all your hardships and struggles for this achievement! You deserve it! Congratulations! I’m the proudest," ani Gallaza sa kanyang post sa social media.

Noong 2019, kabilang din si Gallaza sa mga topnotchers sa LET nang makuha niya ang ikawalong pinakamataas na marka.

Parehong nagtapos bilang magna cum laude ang magkasintahan sa kursong Bachelor of Science in Education noong 2019 sa Leyte Normal University. Major in Biological Science si Olmedo habang major in Mathematics naman si Gallaza.

Third year college sila nang maging magkasintahan. Kuwento ni Olmedo, hindi naging sagabal sa kanilang pag-aaral ang kanilang relasyon. Naging inspirasyon pa para sa kanilang dalawa para mas lalong pagbutihin ang pag-aaral.

"As long as clear kayo sa priorities in life niyo and you’re both on the same page, hindi siya magiging distraction sa studies," aniya.

Payo ni Olmedo sa mga estudyante: "For the students, always remember that you have your own timeline. Enjoy your life and learn at your own pace. Your success in life will be determined by you; and you alone."

Sa ngayon, parehong kumukuha ng master's degree ang magkasintahan. Plano rin nilang makapagturo sa high school o sa kolehiyo.

- ulat ni Sharon Evite

