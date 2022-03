Magtiwala sa sarili at manalig sa Diyos.

Ito ang pinanghawakan ng 23 anyos na si Jenny Grace Moreno ng Tinambac, Camarines Sur para malagpasan ang anumang hamon sa buhay lalo na sa kanyang pag-aaral.

Si Moreno ang ikatlo sa nakakuha ng pinakamataas na resulta sa Licensure Examination for Teachers sa elementary level na ipinalabas ng Professional Regulation Commission (PRC) nitong Biyernes.

"Yung pinaka-goal ko lang po talaga is to pass or if luck will be on my side, 10th place. Kaya sobrang laki ng blessing na hindi ko in-expect na ganun, kasi dapat March 2020 pa ako mag-exam pero ilang beses hindi natuloy dahil sa pandemic,” ani Moreno.

Bunso sa tatlong magkakapatid si Moreno at bata pa, pangarap na talagang maging isang guro.

Parehong magsasaka ang kanyang mga magulang at nagtitinda ng kakanin.

Ang kanyang mga magulang ang naging inspirasyon niya para pag-igihan ang pag-aaral.

"Nakita ko po kasi yung hirap nila kung gaano kami ginapang para makapagtapos kami ng pag-aaral. Halos nalubog din kami sa utang nung nag-aaral ako kasi grabe din talaga yung gastos. Nag-board din po kasi ako kasi malayo din sa amin yung school ko and ang dami pang projects kaya lagi nila sinasabi na ayusin ang pag-aaral namin kasi yung father ko high school graduate lang at elementary graduate naman yung mama ko. Ayaw na raw nila maranasan namin yung naranasan nila," ani Moreno.

Naging tindera rin ng kakanin si Moreno noong nasa elementarya hanggang high school siya para makatulong sa pamilya.

Pero sa kabila ng pagtinda, nakapagtapos pa rin siyang salutatorian noong elementary at high school.

Naging student assistant din siya sa kanilang paaralan sa Partido State University noong magkolehiyo.

"Bago ako pumasok in the morning, magtitinda muna ako. Maglilibot ako dito sa barangay namin. Nagtitinda din ako ng kakanin kapag walang pasok. Nung mag-college naman ako, naging student assistant din ako for a year and naging helper din sa tinutuluyan kong boarding house for a year din. Yung landlady kasi namin nagtitinda ng ulam so sabi niya pwede ko siya tulungan magtinda, maghugas, magluto and hindi na ako magbabayad ng renta," ani Moreno.

Naniniwala si Moreno na hindi magiging hadlang ang kahirapan sa pagtupad ng mga pangarap sa buhay kung magsusumikap at may pagtutulungan ang bawat miyembro ng pamilya.

"Hindi ko talaga masasabi na hindi hadlang ang kahirapan kasi so far nagiging hindrance talaga siya. Pero kung gustong gusto mo talaga, kung gusto mo yung ginagawa mo, kung gusto mo makapagtapos ng pag-aaral and gusto din talaga ng parents mo, kahit ang hirap talagang magagawan at magagawan ng paraan. Mapapadali yun kung parehong magtutulungan. Kasi darating yung panahon na matutupad din yung pangarap natin sa bawat isa," ani Moreno.

Kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya sa Manila si Moreno pero itutuloy pa rin ang pangarap na makapagturo.

