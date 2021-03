Vergeire nagbahagi ng karanasan sa pagbalanse ng trabaho, pamilya

Nagbibigay ng COVID-19 update si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang public briefing ng Department of Health (DOH), February 17, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Araw-araw siyang humaharap sa sambayanan para magbigay ng mga update at paalala tungkol sa COVID-19 pandemic. Isang taon na rin niya itong tungkulin bilang opisyal ng Department of Health.

Pero sino nga ba si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire pagdating sa tahanan?

Ani Vergeire, malaki ang papel ng kaniyang pamilya at tumutulong ito na mapagbuti pa niya ang tungkuling ginagampanan sa bayan.

“Suportado naman ako ng aking pamilya. I think they are proud of me. Pero siyempre nandoon pa rin 'yung nawalan kami ng oras. 'Yung dating pwede, ngayon hindi na pwede dahil marami akong trabaho. But they support me 100 percent,” sabi ni Vergeire sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga.

Aniya, ang tatlo niyang anak na lalaki na edad 28, 27 at 22 ay kaniyang numero unong mga kritiko.

“Sila 'yung number 1 mga kritiko ko. 'Pag uuwi ako, 'yung bunso ko mahilig 'yun pinapanood n'ya ko. So sasabihin niya, "'yung sinasabi mo kanina parang hindi naiintindihan kapag ganun ang delivery mo." 'Yung isang anak ko na nag-aaral ng law, 'yung grammar ko naman kinokorek niya. Sinusunod ko naman sila,” sabi niya.

Dala ni Vergeire ang pagiging manager maging sa bahay.

“I do all the household stuff, especially kung may oras ako ng Linggo, nagagawa ko 'yun. Kung wala, may mga bilin na ako sa mga anak ko— anong ulam ng tanghalian, hapunan, na kailangan mong asikasuhin night before, na when you go to work in the morning hindi mo na iniintindi ang mga bagay na 'yan,” sabi niya.

Ang hindi lamang umano niya natutunang gawin ay ang magluto.



“Minsan nagluto ako, hindi kinain. Hanggang luto-luto lang po ako ng hotdog at saka itlog,” saad niya.

Dahil sa pagka-abala sa trabaho, nagkakasama lamang silang pamilya tuwing gabi ng weekends, pagkatapos ng mga meeting.

“Nasa isang compound kasi kami. Every weekend, we get to have time 'pag gabi kasi, 'pag Sabado, Linggo may mga meeting pa rin kami. 'Pag gabi ng Sabado kumpleto kaming magkakapatid, kasama mommy ko, saka 'yung mga anak namin,” sabi niya.

Tanging hiling niya bilang ina ay matutunan din ng kaniyang mga anak ang pagkakaroon ng disiplina at pagsisilbi ng maayos sa kanilang mapipiling karera.

“Siguro 'yung guidance na naibibigay ko sa kanila at 'yung values at saka nakikita nila 'yung value of hardwork because they see me work like this, and hopefully, they get to inherit that 'pag nandoon na sila sa kanilang sariling career,” sabi niya.

Ngayong buwan ng kababaihan, pinapurihan din ni Vergeire ang kapwa kababaihan na taas-noo na humaharap sa iba't ibang hamon ng buhay sa loob man o labas ng tahanan.

“Kailangang tuloy-tuloy lang po ang ating mga ginagawa bagamat talagang mahirap, lalong-lalo na sa sitwasyon natin sa ngayon, kailangan lang po natin ipakita na nagpupursige tayo. Kailangan nating maipakita sa tao na kaya rin natin katulad ng ibang kasama natin sa lipunan,” sabi niya.

Lagi aniyang ipagmalaki ang pagiging isang babae na may kakayanan at patas ang antas sa iba.

“Laging kumpisyansa sa sarili, taas-noo tayo. Meron tayong ibubuga, tayo pong mga babae. Sana ma-empower natin ibang kababaihan para magtuloy-tuloy at makapagbigay din sila ng inspirasyon sa ating mga kababayan,” sabi niya.