Food in jars pumatok ngayong pandemya

MAYNILA - Kasama sa mga negosyong pumatok ngayong coronavirus disease (COVID-19) pandemic ang mga food in jar na naglalaman ng mga pagkaing mahahaba ang shelf life.

Ibinahagi sa programang "Sakto" sa Teleradyo ang ilang tanyag na food-in-jars businesses na maaaring mapagbilhan ng mga produkto ngayong pandemya.

PIMIENTO SPREAD

Alok ng Corrsy’s Kitchen ni Corrs Ebora-Valenton ang ilang spreads, kung saan bestseller ang kaniyang cheesy pimiento.

Ayon kay Ebora-Valenton, dati na niyang recipe ang cheesy pimiento. Pero dahil sa lockdown ay naisipan niyang i-market ito.

“It was an old recipe na dinala ko years ago. Dinala ko siya sa opisina. Natikman po siya ng mga kaopisina ko sa TV production and then, pero hindi ko naalaanan sa time. Busy sa trabaho. Then last year December naisip ko po siyang gawin at i-launch to be a business kaya na-launch ang Corrsy’s Kitchen,” aniya.

Kuwento ni Ebora-Valenton, tanyag ang kaniyang recipe dahil mas madali umano itong i-spread sa mga tinapay, biscuit, at iba pa.

May mga “secret ingredient” din ang kaniyang cheesy pimiento na nagpapasarap dito.

“Siyempre maraming iba’t ibang flavors at lasa ng cheese pimiento pero what’s unique is yung texture it’s really spreadable. Almost like cream cheese ang texture. And it’s a mixture of sweet na may alat ng keso and secret ingredients,” ani Valenton.

GOURMET TUYO, CHILI GARLIC, AT KOREAN KIMCHI

Alok naman ng L-Shef ng mag-asawang Karlo at Shela Ledda ang canned vegetables at meat gaya ng gourmet tuyo, bagoong, at korean kimchi.

Kuwento ng mag-asawa, sinimulan nila ang negosyo sa suhestiyon ng kanilang mga ka-opisina.

"Nag-start po ito sa office. Nagustuhan nila at sinabi nila na bakit hindi i-mass production? Mula sa isang kilo hanggang sa do'n na po siya nagkaroon ng interested resellers and distributors," kuwento ni Karlo.

Napupunta sa mga "give-back" drive ang parte ng kanilang kinikita para makatulong sa mga mangingisda at mga magsasaka.

Nagpapamigay rin sila ng pagkain sa harap ng kanilang bahay tuwing Sabado.