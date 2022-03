Mga video mula kay Micah Jolampong, Dan Vill Bagares​

Hindi inasahan ng isang lady guard na marami ang humanga sa kaniya matapos ang isang flash mob dance sa isang mall sa General Santos City.

Naging center of attention si Micah Jolampong sa viral video ng pagsayaw ng mga empleyado sa KCC Mall noong Pebrero 28. Maraming netizen ang humanga sa galing sa pagsayaw ni Jolampong.

Aniya, hindi naging mahirap sa kanya ang mga sayaw dahil karaniwan na niya itong sinasayaw sa social media app na TikTok. Mula noong senior high school pa lang siya ay nahilig na umano siyang mag-upload ng dance videos niya rito.

"Sobrang mahilig lang talaga akong sumayaw. Kasi mas nae-express ko po ’yung feelings ko minsan through dancing rather than words," ani Jolampong.

Mag-a-anim na buwan pa lamang siya nagtatrabaho bilang mall guard.

Aabot na sa mahigit 5 milyon views sa social media ang video ni Dan Vill Bagares sa mga sumasayaw na mga empleyado ng mall.

Kinaaliwan ito ng mga netizen dahil matapos ang higit isang taon ng pandemya, nakita nilang muli ang mga flash mob dance sa mga mall.—Ulat ni Hernel Tocmo