Rabiya Mateo ipinasilip ang 'Halabira Walk'

Watch more in iWantTFC

Tinotodo na ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo ang paghahanda para sa pagsabak sa international pageant, na nakatakdang idaos sa Mayo 16.

Ipinasilip ni Mateo sa ABS-CBN ang kaniyang catwalk na binansagang "Halabira Walk."

Maraming oras ang ginugol ni Mateo para mahasa ang lakad dahil mahalaga umanong umangat siya agad kapag tumuntong sa Miss Universe stage.

"So I would have a lot of exercises for my hips, the lining of my feet every time I walk," ani Mateo.

"It's the presence eh. I can have a different walk but it's different when there's a presence. There's this aura... It's something I need to work on," dagdag niya.

Bukod sa runway, todo na rin ang pag-e-ensayo ni Mateo sa question and answer, paghahanda sa make-up at sa personality development.

May acting workshop din umano si Mateo.

"It's more of a personality development so I can use that also during commercials," ani Mateo.

"It's also part of being versatile in having different roles. I'm really into acting talaga."

Bukod sa training, dumadaan din umano si Mateo sa psychological sessions para manatiling maayos ang lagay ng kaniyang mental health, lalo't mahirap aniyang maging kandidato ng pageant ngayong may pandemya.

Determinado umano si Mateo na masungkit ang ikalimang Miss Universe crown ng Pilipinas.

Bago ang kompetisyon sa Mayo, plano ni Mateo na pumunta sa Amerika sa Abril para makapag-ensayo.

Tutok din si Mateo sa kaniyang kalusugan para manatiling virus-free hanggang coronation night.

-- Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News